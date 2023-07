IND vs WI : 'Dream 11 Logo' वाली नई Jersey में नजर आए Rohit और Virat, fans ने किया ट्रोल l Viral Tweets

Team India's New Jersey With Dream 11 Logo : इस समय Team India, वेस्टइंडीज दौरे (India Tour of West Indies, 2023) पर है और वह 12 जुलाई से West Indies के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 ​​चक्र ( World Test Championship, 2023-25 Cycle) की शुरुआत करेगी। Rohit Sharma की कप्तानी वाली टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ Windsor Park Sports Stadium Dominica में खेलेगी। मैच से पहले Social Media पर भारतीय खिलाडियों की नई Test Jersey पहने हुए तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं जिसमे जर्सी के एक दम बीचो बीच एक 'Dream 11 Logo' बना हुआ है। यह तस्वीरें Virat Kohli, Shubman Gill, Rohit Sharma और Mohammed Siraj की हैं। इस महीने की शुरुआत में, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म, Dream11 को तीन साल की अवधि के लिए टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक घोषित किया था। अब क्रिकेट फेन्स जर्सी के बीचो बीच Dream11 का बड़ा सा लाल रंग का logo देख बेहद नाखुश हैं।