3 गेंदबाज एक साथ चोटिल, इंडीज के खिलाफ ड्रॉ के बाद कीवी टीम को झटका

वेस्टंडीज के खिलाफ 500 से ज्यादा रनों का लक्ष्य देकर मेहमान टीम से ड्रॉ करवाने वाली न्यूजीलैंड 1-0 की बढ़ते लेने के बारे में सोच ही रही थी कि उसे एक और बुरी खबर मिल गई। बोर्ड के मुताबिक 2 तेज गेंदबाज चोटिल हैं और 1 स्पिनर चोटिल है। अनुभवहीन क्रम के कारण न्यूजीलैंड पहले ही पहला टेस्ट ड्रॉ करवा चुकी है जो उसे जीतना चाहिए था।





न्यूजीलैंड टीम के तीन गेंदबाज मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिशेल सेंटनर चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ बाकी घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो गये है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मुख्य गेंदबाज मैट हेनरी (पिंडली में खिंचाव), तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नाथन स्मिथ (साइड में खिंचाव) और स्पिन-गेंदबाज ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर (ग्रोइन इंजरी) के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ बाकी घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हाेने की पुष्टि की हैं।







Northern Districts bowler Kristian Clarke will join the test squad in Wellington this morning ahead of the second Tegel Test v the West Indies. Welcome in, Kristian!



Matt Henry, Nathan Smith and Mitchell Santner have been ruled out of the remainder of the Tegel Test Series v the… pic.twitter.com/wzaGPE89Vt — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 7, 2025 विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल क्राइस्टचर्च में पहले दिन बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट से पहले ही बाहर हो गए थे। मिशेल हे को टीम में शामिल किया गया है और वह टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज माइकल रे को टेस्ट टीम में बुलाए जाने के एक दिन बाद, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को भी टीम में शामिल किया गया। काइल जैमीसन और विल ओ’रूर्के ‘रिटर्न टू प्ले’ प्रोटोकॉल को मैनेज कर रहे थे, जिससे न्यूजीलैंड को आखिरी मिनट में रिप्लेसमेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि वेलिंगटन टेस्ट 10 नवंबर को शुरू होने वाला है।

