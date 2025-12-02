Hanuman Chalisa

उस्मान ख्वाजा हुए बाहर, दूसरे AUSvsENG एशेज टेस्ट में दोनों टीमों में एक बदलाव

WD Sports Desk

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (15:48 IST)
AUSvsENG ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पहले टेस्ट में उन्हें पीठ में अकड़न हो गई थी और वह दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। उनकी जगह टीम में आए ट्रेविस हेड ने शतक बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी।

 ख्वाजा की जगह अभी किसी अन्य बल्लेबाज का चयन नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जॉश इंग्लिस और ब्यू वेबस्टर की ऑस्ट्रेलियाई एकादश में वापसी हो सकी है। ख्वाजा ने मंगलवार को थोड़ी देर अभ्यास किया और इस दौरान उन्हें तकलीफ हो रही थी। वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। यह देखना बाकी है कि उनकी जगह कौन ओपनिंग करेगा।

मार्नस लाबुशेन ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में ओपनिंग की थी, जबकि ट्रैविस हेड ने दूसरी पारी की शुरुआत की थी। पर्थ में चौथी पारी में शानदार प्रदर्शन के बाद, हेड ने संकेत दिया है कि उन्हें ओपनिंग करने में खुशी होगी।

इंग्लिस ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शानदार शतक लगाया था ऐसे में अगर उनका चयन होता है तो वह भी एक विकल्प हो सकते हैं। इंग्लिस को लाने से ऑस्ट्रेलिया को हेड को मिडिल-ऑर्डर में बनाए रखने में मदद मिलेगी। अगर वे इसके बजाय वेबस्टर के साथ जाते हैं, तो हेड के ऑर्डर में ऊपर जाने की संभावना है। वेबस्टर ने पिछले साल भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण किया था।

उनकी जगह किसको मौका मिलता है यह देखना दिलचस्प होगा लेकिन इतना तय है कि ऑस्ट्रेलिया 1 से ज्यादा बदलाव नहीं करने वाला। वहीं इंग्लैंड ने एक तेज गेंदबाज (मार्क वुड) कम करके एक अतिरिक्त बल्लेबाज को टीम में जोड़ा है। सफेद गेंद के आक्रामक बल्लेबाज विल जैक्स को शामिल कर बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मक्कलम ने संदेश दिया है कि इंग्लैंड की बैजबॉल की नीति पूरे एशेज श्रृंखला में जारी रहेगी।

जैक्स, जिन्होंने दूसरे टेस्ट से पहले अभ्यास सत्र के दौरान लेंथ में गेंदबाजी की थी, उन्हें फ्रंटलाइन स्पिनर शोएब बशीर से आगे रखा गया है।



