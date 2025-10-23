Festival Posters

ODI करियर में पहली बार 2 बार डक पर आउट, विराट कोहली ने दिया संन्यास का इशारा

WD Sports Desk

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (10:14 IST)
एकदिवसीय करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पहले एकदिवसीय मैच में शून्य पर आउट होने वाले विराट कोहली दूसरे एकदिवसीय मैच में भी शून्य पर आउट हो गए। अपना पहला एकदिवसीय मैच खेलने वाले जेवियर बार्टलेट ने उनके लिए 3 स्लिप्स लगाई लेकिन चौथी गेंद अंदर डाल दी और विराट कोहली पगबाधा हो गए। 

दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा से उन्होंने वार्ता की और अंत में रिव्यू तक नहीं लिया। जब वह अपने पसंदीदा मैदान एडिलेड ओवल से पवैलियन लौट रहे थे तो दर्शकों ने उनके करियर के लिए तालियां बजाई जिसका कोहली ने अंगूठा दिखाकर अभिवादन कर स्वीकार किया। ऐसे में फैंस का मानना है कि अब कोहली का एकदिवसीय संन्यास ज्यादा दूर नहीं है।


