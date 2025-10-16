विराट कोहली का इंग्लैंड में रहना अब तक हजम नहीं हो रहा भारतीय फैंस को

बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने शतक जड़ा तो लगा कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गए हैं लेकिन इसके बाद कुछ अलग ही कहानी दर्शकों ने देखी। उनके ऑफ स्टंप लाइन पर कैच होते चले गए और भारत यह सीरीज हार गया।
एक क्रिकेटर के रूप में कोहली बेहतरीन खिलाड़ी रहे है,— Baliyan (@Baliyan_x) October 15, 2025
परंतु एक नागरिक के रूप में फेल है।
नाम, पैसा, शोहरत भारत में कमाने के बाद रिटायरमेंट से पहले ही लंदन शिफ्ट ही चुके है, यहाँ तक की आज गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील में अपनी प्रॉपर्टी तक की “अटॉर्नी” अपने भाई के नाम कर दी।… pic.twitter.com/J2Q2hthPWk
लेकिन भावुक भारतीय क्रिकेट फैंस को उनका यह कदम ठीक नहीं लग रहा है। विराट कोहली भले ही भारतीय क्रिकेटर हैं लेकिन भारतीय जमीन से पूरी तरह उन्होंने नाता तोड़ लिया है। यहाँ तक की आज गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील में अपनी प्रॉपर्टी तक की “अटॉर्नी” अपने भाई के नाम कर दी।
Virat Kohli Transfers Gurugram Property Power of Attorney To Brother Vikas At Tehsil Office pic.twitter.com/y02tmPQGGF— RVCJ Media (@RVCJ_FB) October 16, 2025
Any guess why they moved to London? pic.twitter.com/6N1Z4XzVyW
— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) October 15, 2025जिस देश ने उन्हें पैसा और शोहरत दी है वहां ना रहकर वह विदेश में जाकर बस गए। वह भारत एक मेहमान की तरह आते हैं। जैसे इस बार ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए आए हैं। संभवत ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी वह भारत सिर्फ इंग्लैंड की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए ही आएंगे।संभव है इंग्लैंड में ही रहने का कोई ठोस कारण हो, लेकिन फिलहाल तो विराट अपने इस गैर क्रिकेट कदम के कारण लोगों के निशाने पर है।