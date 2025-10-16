Hanuman Chalisa

विराट कोहली का इंग्लैंड में रहना अब तक हजम नहीं हो रहा भारतीय फैंस को

WD Sports Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (16:30 IST)
विराट कोहली देश के सर्वकालिक लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक हैं। पर अब उनके खिलाफ स्वर उठने लगे हैं। खासकर उनका इंग्लैंड के लंदन शहर में रहकर हर बार दौरे पर भारतीय टीम से जुड़ना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।

टी-20 विश्वकप जीतने और टी-20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद  विराट कोहली अपने परिवार के साथ लंदन में रहने लग गए थे। इसके बाद उन्होंने पहला दौरा श्रीलंका के खिलाफ खेला जहां वह बुरी तरफ फ्लॉप रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में वह सिर्फ एक बार 79 रनों के स्कोर तक पहुंच पाए थे।
बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने शतक जड़ा तो लगा कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गए हैं लेकिन इसके बाद कुछ अलग ही कहानी दर्शकों ने देखी। उनके ऑफ स्टंप लाइन पर कैच होते चले गए और भारत यह सीरीज हार गया।

हालांकि चैंपियन्स ट्रॉफी में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक और ऑस्ट्रेलिया के कि खिलाफ बड़ी पारी खेलकर बताया कि वह वनडे फॉर्मेट में अभी तक फिट हैं, वही एक प्रारुप जिससे उन्होंने संन्यास नहीं लिया है।
लेकिन भावुक भारतीय क्रिकेट फैंस को उनका यह कदम ठीक नहीं लग रहा है। विराट कोहली भले ही भारतीय क्रिकेटर हैं लेकिन भारतीय जमीन से पूरी तरह उन्होंने नाता तोड़ लिया है। यहाँ तक की आज गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील में अपनी प्रॉपर्टी तक की “अटॉर्नी” अपने भाई के नाम कर दी।
जिस देश ने उन्हें पैसा और शोहरत दी है वहां ना रहकर वह विदेश में जाकर बस गए। वह भारत एक मेहमान की तरह आते हैं। जैसे इस बार ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए आए हैं। संभवत ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी वह भारत सिर्फ इंग्लैंड की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए ही आएंगे।संभव है इंग्लैंड में ही रहने का कोई ठोस कारण हो, लेकिन फिलहाल तो विराट अपने इस गैर क्रिकेट कदम के कारण लोगों के निशाने पर है।



