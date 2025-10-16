dipawali

पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई फैंस से कहा जाकर कोहली और रोहित को देख लो, नहीं तो...

WD Sports Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (12:37 IST)
भारत अपने बहुप्रतीक्षित 2025 के ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी कर रहा है, जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल हैं, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर को होने वाले पहले वनडे से होगी। यह श्रृंखला और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें भारत के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है।

JioHotstar पर विशेष बातचीत में, ऑस्ट्रेलियाई स्टार पैट कमिंस ने अहमदाबाद में अपनी टीम की 2023 आईसीसी विश्व कप की अविस्मरणीय जीत, रोहित और विराट की स्थायी विरासत और इन ऐतिहासिक मुकाबलों को लेकर उत्सुकता पर बात की।

कमिंस ने 2023 विश्व कप जीत की यादें ताज़ा करते हुए कहा, "अहमदाबाद में, भारी भीड़ के सामने, विश्व कप जीतना हमेशा मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगा। इतने बेहतरीन साथियों के साथ ऐसा करना बहुत मज़ेदार था। हमने पूरे टूर्नामेंट का भरपूर आनंद लिया और खूब मस्ती की। हमने उस पल से अभिभूत होने की कोशिश नहीं की। हम बस जीतना चाहते थे। अगर हम नहीं जीतते, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम खुशी और आजादी के साथ खेले। उस पल से बहुत सारी बेहतरीन यादें जुड़ीं।"
रोहित शर्मा और विराट कोहली का सामना करने के महत्व पर उन्होंने कहा, "विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है। वे निश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। जब भी हम उनके साथ खेलते हैं, दर्शक ज़ोर-ज़ोर से तालियां बजाते हैं।"

कमिंस ने भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला से उनकी अनुपस्थिति पर कहा,"भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला से चूकना शर्मनाक है। मुझे लगता है कि दर्शकों की भारी भीड़ होगी। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही काफी उत्साह है। इसलिए, जब भी आप कोई मैच चूकते हैं, तो यह निराशाजनक होता है। लेकिन इस तरह की बड़ी श्रृंखला से चूकना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है।"
आगामी एकदिवसीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण पर कमिंस ने कहा,"ये तीन मैच हैं जिन्हें आप जीतना चाहते हैं, लेकिन यह आने वाले युवा खिलाड़ियों को, खासकर उन खिलाड़ियों को जो पिछले विश्व कप का हिस्सा नहीं थे, मौका देने के बारे में भी है। हमारा लक्ष्य उन्हें खेलने की कोशिश करना, देखना है कि वे क्या कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि जब हम विश्व कप के करीब पहुंचे, तो हमें पता हो कि हमारी 15 सदस्यीय टीम क्या होगी और हम अच्छी स्थिति में हैं।"

मिचेल स्टार्क के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास पर उन्होंने कहा,"मुझे पता था कि स्टार्की कुछ समय से टी20 से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे। तीनों प्रारूपों में खेलना मुश्किल है। वह मुझसे कुछ साल बड़े हैं और उन्होंने 100 टेस्ट मैच भी खेले हैं, मुझसे काफ़ी ज़्यादा। वह टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उनका टी20 करियर शानदार रहा है, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो भले ही स्टार्की जैसा प्रदर्शन न कर पाएं, लेकिन उनकी जगह ले सकते हैं।"

