श्रीलंका की टीम में हसरंगा का धमाकेदार कमबैक, एशिया कप में मचेगा बवाल

Asia Cup Wanindu Hasaranga : लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा को नौ सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिए गुरुवार को श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। हसरंगा जिम्बाब्वे दौरे के लिए श्रीलंकाई टीम का हिस्सा नहीं हैं। जिम्बाब्वे दौरा शुक्रवार को हरारे में पहले वनडे मैच से शुरू होगा। इस दौरे में श्रीलंका एक और वनडे तथा तीन टी-20 मैच खेलेगा।
बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान हसरंगा की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। श्रीलंका ने उनके अलावा एशिया कप की टीम में दो युवा बल्लेबाजों कामिल मिशारा और नुवानिदु फर्नांडो को भी शामिल किया है।
श्रीलंका को एशिया कप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। सुपर फोर चरण से पहले श्रीलंका का सामना 13 सितम्बर को बांग्लादेश से, 15 सितम्बर को हांगकांग से और 18 सितम्बर को अफगानिस्तान से होगा। (भाषा)
टीम: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।