हमें वरूण, कुलदीप, अक्षर के बारे में पता है, पाकिस्तान अपनी रैंकिंग बनाता रहे : टेन डोएशे

WD Sports Desk

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (14:01 IST)
भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण कोच रेयान टेन डोएशे ने शनिवार को कहा कि माइक हेसन पाकिस्तान के बायें हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को अपने हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं लेकिन भारत को पता है कि विश्व रैंकिंग में वरूण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल कहां हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच हेसन ने कहा था कि नवाज अपनी आईसीसी टी20 रैंकिंग के दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में पांच विकेट लेने के बावजूद उनकी रैंकिंग हालांकि 30वीं हैं।
 
टेन डोएशे ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पूर्व कहा ,‘‘ हमें पता है कि वरूण, अक्षर या कुलदीप के बारे में हम क्या महसूस करते हैं। हर कोई अपनी राय रखने के लिये स्वतंत्र है। वे अपने खिलाड़ियों को कोई भी रैंकिंग दे सकते हैं।’’

उन्होंने आगे कहा ,‘‘ पूरी ईमानदारी से कहूं तो भारत कल जीत का प्रबल दावेदार है। हमारा फोकस बल्ले से 120 गेंदों पर और गेंदबाजी में 120 गेंदों पर होगा। जो टीम 240 गेंदों में बेहतर प्रदर्शन करेगी, वह जीतेगी।’’
 
टेन डोएशे ने यह भी कहा कि भारतीय टीम में शायद ही कोई बदलाव हो। उन्होंने कहा ,‘‘ किसी बदलाव की संभावना नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी की तुलना में यह विकेट अलग है लेकिन पहले मैच में टीम संयोजन सही था।’’ (भाषा) 

