हम अपने Fans के लिए नई यादें बनाना चाहते हैं: विराट कोहली

Virat Kohli on ODI World Cup : भारतीय टीम ने 17 सितम्बर को श्रीलंका को अपने ही घर (Colombo) में एशिया कप के फाइनल में हराकर आठवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है और एशिया कप टूर्नामेंट में इस जीत के साथ अब भारतीय फेन्स की इस साल ODI World Cup जीतने की उम्मीद भी और बढ़ चुकी है। उनमे एक तरह का जूनून और उत्साह जग आया है।

टीम इंडिया ने अपने वनडे विश्व कप अभियान की शुरुआत आठ अक्टूबर को प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक महा मुकाबले से करेगी (Team India's Campaign in ODI World Cup 2023)। इसके बाद मेजबान टीम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में से भिड़ेगा। (INDvsPAK In Narendra Modi Stadium)