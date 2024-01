Retired Hurt या Retired Out? जानें क्यों आए थे Rohit Sharma वापस बल्लेबाजी करने

IND vs AFG T-20 Why Rohit Came to bat in 2nd Super Over : भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा मैच पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था, हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो सुपर ओवरों के कई उदाहरण नहीं देखे हैं (2 Super Overs in International Cricket), और वास्तव में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहली बार था कि दो सुपर ओवर खेले गए थे। पहला उदाहरण IPL में अक्टूबर 2020 में Mumbai Indians और Kings 11 Punjab के बीच दुबई में हुआ था और रोहित शर्मा उस वक्त Mumbai Indians के कप्तान थे, इसलिए उन्होंने यह पहले भी होते हुए देखा है।