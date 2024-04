पहले चरण में 60% मतदान, बंगाल में बंपर, बिहार में सबसे कम

60 percent voting in first phase of Lok Sabha elections: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को शाम 7 बजे तक 60.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। हालांकि यह प्रारंभिक आंकड़ा है, अत: इसमें सुधार हो सकता है।