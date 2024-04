पहले चरण में 62% मतदान, बंगाल में बंपर, बिहार में सबसे कम

62 percent voting in first phase of Lok Sabha elections: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को रात 9 बजे तक करीब 62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इस आंकड़े में थोड़ा-बहुत बदलाव भीहो सकता है। सर्वाधिक 80 प्रतिशत मतदान त्रिपुरा में दर्ज किया गया है।