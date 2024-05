जेल से आने के बाद CM केजरीवाल का पहला रोड शो, मोदी सरकार को लेकर किया यह दावा...

Arvind Kejriwal made this claim regarding the Central Government : आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) केंद्र में 4 जून को सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो देश की दिशा और नियति दोनों बदल जाएगी।