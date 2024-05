अहमदाबाद में स्कूलों को धमकी केस में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से जुड़े थे ईमेल के तार

Big revelation in the case of threat to schools in Ahmedabad : अहमदाबाद में 7 मई को मतदान की पूर्व संध्या पर कम से कम 36 स्कूलों को भेजे गए बम विस्फोट की धमकी वाले ईमेल के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। ईमेल ‘मेल.रू’ डोमेन से भेजे गए थे, जिन्हें एक व्यक्ति ने खुद तौहीद लियाकत बनकर सारे स्कूलों को भेजा था, जिसका उद्देश्य मतदाताओं और भारतीय नागरिकों के बीच डर पैदा करना था।