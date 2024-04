PM Modi will start the Lok Sabha election campaign in MP : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो का नेतृत्व करके मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सोलह मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला मध्य प्रदेश दौरा होगा।