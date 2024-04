MP Election : 3 दिन में PM मोदी का आज दूसरा मप्र दौरा, बालाघाट में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित

PM Modi will address the election rally in Balaghat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा दोपहर करीब 2 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी। पिछले 3 दिन में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा होगा।