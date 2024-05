TMC समर्थक शिक्षाविदों की राष्ट्रपति मुर्मू से अपील, कालेधन पर PM मोदी के बयान पर लें संज्ञान

Pro TMC academics appeal to the President regarding Prime Minister Modi's statement : पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक शिक्षाविदों के मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से औद्योगिक घरानों द्वारा कालाधन जमा करने संबंधी टिप्पणियों के पीछे की परिस्थितियों की जांच कराएं।