Lok Sabha Elections 2024 : सलमान खुर्शीद की भतीजी के वोट जिहाद बयान पर बवाल, मुकदमा दर्ज, पढ़िए पूरा मामला

salman khurshid niece the matter is related to vote jihad : पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के वोट जिहाद के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मारिया ने उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद में अल्पसंख्यक समाज के मध्य इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉ. नवल किशोर शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ वोट जिहाद कर सकते हैं' इसलिए मैं आपसे अपील कर रही हूं कि बहुत ज्यादा जज्बाती न होकर सिर्फ वोटों का जिहाद करें ताकि संघी सरकार को भगा सकें। इस जनसभा के मंच पर कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे।