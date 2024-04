शशि थरूर पर आई मुसीबत, साइबर पुलिस ने दर्ज किया मामला, जानिए क्या लगा है आरोप

Shashi Tharoor booked for false campaign against Rajeev Chandrasekhar : लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) का आगाज हो चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार शशि थरूर (Shashi Tharoor) पर केंद्रीय मंत्री एवं प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।