Voting will be held on 58 seats in the sixth phase of Lok Sabha elections : लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट पर शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में 889 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 11 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे।