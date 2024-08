MP : कुएं में फैली जहरीली गैस, 4 लोगों की मौत

4 people died due to poisonous gas in well in Chhatarpur : मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में कुएं में संदिग्ध जहरीली गैस की वजह से शुक्रवार को 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा शंका है कि संभवत: पास के सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस कुएं में आ गई होगी। घटना सुबह जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर कुर्राहा गांव में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।