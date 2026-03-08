shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रंगपंचमी पर मुख्‍यमंत्री यादव ने खोला पिटारा, 115.35 करोड़ से बदलेगी अशोकनगर की सूरत

Advertiesment
Big announcement by Chief Minister Dr Mohan Yadav regarding Ashoknagar
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (22:36 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (23:02 IST)
google-news
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर किया उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं का सम्मान
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने करीला धाम में की माता सीता की पूजा
- मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया
Chief Minister Dr. Mohan Yadav : रंगपंचमी के मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अशोकनगर जिले के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने 8 मार्च को यहां 115 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। उन्होंने करीला माता धाम में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता भी की। सीएम डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ दिए। इससे पहले उन्होंने वनोपज, कृषि आधारित उत्पादों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर उन्होंने विभिन्‍न क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाली जिले की सात महिलाओं को सम्‍मानित भी किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। साथ ही, आगामी लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन में भी 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को प्रदेश सरकार हर महीने 1500 रुपए दे रही है। महिलाओं को विभिन्न विभागों में आरक्षण देकर उच्च पदों पर नियुक्ति दी गईं हैं। किसान कल्याण वर्ष का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 6-6 हजार रुपए की राशि किसान सम्मन निधि के रूप में दे रही है। 
webdunia

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की बड़ी घोषणा

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने ग्राम दीपनाखेड़ा से करीला धाम तक 10 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि करीला धाम तीर्थ के लिए कार्य योजना बनाई जाए। बता दें, इससे पहले उन्होंने करीला धाम पहुंचकर माता जानकी के दर्शन किए। यहां उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।

पूजा-पाठ के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ खेली फूलों की होली भी खेली। इस दौरान उन्होंने कहा कि करीला धाम में आस्था के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन करने आते हैं। माता जानकी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती हैं।
ALSO READ: गेर में शामिल हुए CM डॉ. मोहन यादव, रंग-गुलाल में रंगे नजर आए, महाकाल उत्सव की PHOTOS वायरल
उन्होंने कहा कि आज का दिन अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस पर माता जानकी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। माता सीता शक्ति पराक्रम की देवी  है, माता सीता का प्रताप गौरवशाली संस्कृति है। इस पवित्र स्थान से महर्षि वाल्मीकि, सीता माता एवं लव कुश की कहानी जुड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक काल में अलग-अलग देवताओं का महत्व रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है।
 

इतनी लागत के होंगे निर्माण कार्य

अशोकनगर में सांदीपनी शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय महिदपुर (लागत 29.45 करोड़), मोहन पुर लिधोरा मार्ग से किर्राया सड़क (लागत 1.26 करोड़), मुंगावली चंदेरी मार्ग से डुंगासरा तक सड़क निमार्ण (लागत 25 लाख रुपए), नदी पर उच्‍च स्‍तरीय पुल निमार्ण (लागत 7.06 करोड़ रुपए), 30 बिस्‍तरीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन राजपुर (लागत 10.94 करोड़ रुपए), आंगनवाड़ी भवन निर्माण ग्राम खैरोना (लागत 95 लाख रुपए), पंचायत भवन निमार्ण कजराई (लागत 2 लाख 25 हजार रुपए), शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय (लागत 5.42 करोड़ रुपए), 100 बिस्‍तरीय बालिका छात्रावास मल्‍हारगढ़ (लागत 1.78 करोड़ रुपए), प्राथमिक शाला भवन अथाई घाट (लागत 43लाख रुपए) का लोकार्पण हुआ।
ALSO READ: इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड परियोजना किसान और सरकार के बीच विश्वास की बनेगी मिसाल : मोहन यादव
इसके अलावा मां जानकी करीला धाम परिसर में वीआईपी दर्शन एप्रोच मार्ग (लागत 6.50 लाख रुपए), सीता रसोई के पास हट निर्माण (लागत 5 लाख रुपए), टीनशेड निर्माण (लागत 2.5 लाख रुपए), हेलीपेड-रोड निर्माण (लागत 15 लाख रुपए), वीआईपी पार्किंग के लिए रैंप निर्माण (लागत 5 लाख रुपए), पानी टंकी निर्माण (लागत 40 लाख रुपए), पेयजल के लिए नए 5 हैंडपंप (लागत 89 लाख रुपए) का लोकार्पण भी हुआ।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, जमीन पर उतर सकती है अमेरिकी सेना, ईरान में अचानक जारी हुआ अलर्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels