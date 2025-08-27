भिंड में भाजपा विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए हाथ उठाया, चोर कहने के साथ जमकर दी गाली

मध्यप्रदेश में भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह ने खाद संकट को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतन ही नहीं भाजपा विधायक ने भिंड कलेक्टर से जमकर बहस कहते हुए उनको मारने के लिए हाथ भी उठा लिया। पूरा मामला जिले में खाद संकट से जुड़ा है। बुधवार को भाजपा विधायक खाद संकट को लेकर अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे जब कलेक्टर ने विधायक से मिलने से इंकार कर दिया तब विधायक अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए।

विधायक के धरने पर बैठने की खबर लगते हुए प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन विधायक कलेक्टर संजीय श्रीवास्तव से मिलने की मांग पर अड़े। इस बीच भाजपा विधायक के समर्थकों ने कलेक्टर बंगले के बाहर जमकर नारेबाजी शुरु कर दी। इस बीच कलेक्टर अपने बंगले से बाहर आए और गेट के पास खड़े होकर विधायक से बात कर रहे थे. लेकिन देखते ही देखते कलेक्टर व विधायक में जमकर कहा सुनी हो शुरु हो गई।





कलेक्टर ने भाजपा विधायक को कहा कि वह रेत चोरी नही चलने देंते तो भाजपा विधायक ने कलेक्टर को सबसे बड़ा चोर बताया। इसी दौरान कलेक्टर को खरी-खोटी सुनाते हुए भाजपा विधायक ने कलेक्टर को गाली दी और मारने के लिए हाथ भी उठाया। इस दौरान भाजपा विधायक कलेतक्टर को मारने के लिए दौड़ते हुए उसके बंगले में घुस गए हालांकि सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के मौजूद होने के कारण स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इस दौरान कलेक्टर और भाजपा विधायक के बीच तीखी नोंक झोंक भी हुई और बात औकात तक पहुंच गई।