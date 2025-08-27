Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2030 Commonwealth Games को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टूर्नामेंट के लिए मिली बड़ी मंजूरी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Commonwealth Games

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 27 अगस्त 2025 (17:27 IST)
राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने बुधवार को भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी दे दी और ‘विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति’ के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया।
ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत ने निकाला तोड़, RBI ने लिया बड़ा फैसला, Dollar को मिलेगी बड़ी चुनौती
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला आया। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी की इच्छा जताने वाला आशय पत्र जमा कर दिया है। पीआईबी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
 
इसमें कहा गया कि कैबिनेट ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता की मंजूरी देने को भी मंजूरी दे दी।
ALSO READ: भारत पर 50% टैरिफ से ट्रंप ने उठाया आत्मघाती कदम, अमेरिकी अर्थशास्त्री की रिपोर्ट
वर्ल्ड कप की कर चुका है मेजबानी
दावेदारी के लिये बोली जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। आईओए अगले 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी कर सकता है। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अहमदबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है पहले भी 2023 के ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की सफल मेजबानी कर चुका है। अगर भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होता है तो इससे भारत में टूरिज्म बढ़ेगा। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत ने निकाला तोड़, RBI ने लिया बड़ा फैसला, Dollar को मिलेगी बड़ी चुनौती

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels