सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह ने क्रेन ऑपरेटर को जड़ा तमाचा

भोपाल ब्यूरो

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (14:57 IST)
मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं पर सत्ता का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि अब शान में जरा सी गुस्ताखी होने पर सांसद जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता सरकारी कर्मचारियों को तमाचा मार रहे है। ताजा मामला सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह से जुड़ा है जहां पर उन्होने एक क्रेन ऑपरेटर को तमाचा रसीद कर दिया है।

दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती पर सतना के सेमरिया में आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’कार्यक्रम के दौरान जब स्थानीय सांसद गणेश सिंहं क्रेन से प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए तो क्रेन फंस गई और सांसद उसमें फंस गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सांसद गणेश सिंह जब वापस नीचे आ रहे थे तभी क्रेन अचानक बीच में रुक गई और सांसद गणेश सिंह हवा में ही झूलते रहे। इस दौरान मशीन झटके के साथ हिलने लगे और उसमें बैठे सांसद को तेजी से झटका लगा।इस दौरान मौके पर भाजपा कार्यकर्ता, नगर निगम अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद था।

घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद सांसद गणेश सिंह का  पारा चढ़ गया और क्रेन ऑपरेटर को  उन्होंने सरेआम तमाचा जड़ दिया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।  सोशल मीडिया पर लोग सांसद गणेश सिंह को खरी खोटी सुनाने के साथ सार्वजनिक आयोजनों में संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए।

कौन हैं अमोल वाघमारे, जिनकी गोली से मारा गया रोहित आर्य, बची 17 मासूमों की जान

सम्बंधित जानकारी

