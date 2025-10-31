chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कौन हैं अमोल वाघमारे, जिनकी गोली से मारा गया रोहित आर्य, बची 17 मासूमों की जान

Advertiesment
हमें फॉलो करें mumbai hostage case

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (14:21 IST)
Mumbai Hostage Case : मुंबई के पवई में एक थिएटर स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य को मुंबई पुलिस के अधिकारी अमोल वाघमारे ने गोली मारकर ढेर कर दिया। बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए यह कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस ने भी उन्हें इस पूरे ऑपरेशन का हीरो करार दिया है।
 
एंटी-टेररिस्ट सेल के अधिकारी हैं वाघमारे : सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे पवई थाने में पदस्थ एंटी-टेररिस्ट सेल के अधिकारी हैं। वे क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के प्रशिक्षित कमांडो रह चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ही रोहित आर्य पर गोली चलाई थी। छाती में गोली लगने के बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमोल वाघमारे ने अपनी बहादुरी और तेज निर्णय क्षमता से बच्चों की जान बचाकर लोगों की नजरों में हीरो बन गए।
 
पुलिस ने कैसे चलाया स्पेशल ऑपरेशन : पुलिस, बम निवारण दस्ते और त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने दमकल विभाग की मदद से पीछे से भवन में प्रवेश किया और रोहित से बातचीत शुरू की। पुलिस ने दो अलग-अलग रास्ते अपनाए। पहली टीम ने बाथरूम से प्रवेश करके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरी टीम ने कांच तोड़कर हॉल में घुसकर अंदर मौजूद लोगों तक पहुंच बनाई।
 
रोहित ने इस तरह बच्चों को बनाया था बंधक : रोहित आर्य ने वेब सीरीज के लिए स्टुडियो किराए पर लिया। ऑडिशन के बहाने आरए बच्चों को माता-पिता के साथ स्टुडियो लाया गया। इसके बाद वह बच्चों को पहली मंजिल पर ले गया। इसके बाद उसने बच्चों को दो समूहों में बांटकर उन्हें एक-एक करके मारने की धमकी दी।
 
2 करोड़ की वसूली के लिए किया अपहरण : रोहित आर्य को एक स्कूल के काम का सरकारी टेंडर मिला हुआ था। मीडिया खबरों के मुताबिक उसे अपने द्वारा किए गए काम के पैसे नही मिले थे। रोहित ने अपने बकाया पैसे के लिए कई बार आंदोलन भी किया था। उसका दो करोड़ रुपया बकाया था। कहा जा रहा है कि उसने इसी कारण बच्चों को बंधक बनाया था। राहुल आर्या के परिजनों का आरोप है कि उसे विभाग की तरफ से पेमेंट नहीं दिए गए थे। इसके कारण वह आंदोलन भी कर चुका था। उसे पैसे के भुगतान का आश्वासन भी मिला था लेकिन इसके बाद भी उसे भुगतान नहीं किया गया।  उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने कहा कि वह केवल कुछ लोगों से पैसे की वसूली करना चाहता है और बच्चों को नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा नहीं है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत के विभाजन के पीछे जिन्ना और सावरकर, अब बीजेपी मोहल्‍लों को बांट रही, दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels