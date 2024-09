इंदौर के 34 फीसदी युवाओं का रक्तचाप असामान्य, मुख्यमंत्री यादव ने जारी की रिपोर्ट

Blood pressure of 34 percent of Indore's youth is abnormal : मध्यप्रदेश के इंदौर में 18 से 30 साल की उम्र वाले 50000 से ज्यादा युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक अध्ययन में 34 प्रतिशत प्रतिभागियों का रक्तचाप असामान्य पाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेल्थ ऑफ इंदौर 2024 अभियान के तहत किए गए इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी की।