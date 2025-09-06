Hanuman Chalisa

भोपाल में एग्जाम से पहले कॉर्मल कॉन्वेंट की छात्रा ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, हलात गंभीर

शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (17:18 IST)
, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (17:18 IST)
भोपाल। राजधानी भोपाल के नामी कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल में  छठीं क्लास में पढने वाली छात्रा ने स्कूल की  पहली मंजिल से छलांग लगा दी। छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। छठीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने आज स्कूल पहुंची तो वह सामान्य थी और आज से  उसकी परीक्षा शुरु होने थी। ऐसे में जब छात्रा अपने क्लास में जा रही थी तभी स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी।  पुलिस ने स्कूल से  जो सीसीटीवी फुटेज जब्त किए है उसमें छात्रा छलांग लगाती हुई दिख रही है।
 
वहीं  स्कूल प्रबंधन के मुताबिक घटना के वक़्त छात्रा बहुत सारे बच्चों के साथ थी, हालांकि वो अचानक पहली मंजिल से गिरते हुई नजर आई। स्कूल में बच्ची के गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर गोविंदपुरा थाने से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की है। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि बच्ची के गिरने की सूचना मिली है. मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है, पूछताछ करने के बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। उन्होंने बताया कि बच्ची पहली मंजिल से गिरी है. पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि बच्ची गिरी  है या छलांग लगाई है।

