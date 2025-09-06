Tata Motors की कारें सस्ती, 65000 से 1.55 लाख तक का फायदा, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए टियागो से लेकर सफारी तक अपने यात्री वाहनों के मूल्यों में 75 हजार रुपए से लेकर 1.55 लाख रुपए तक की कमी करने की घोषणा की। नई कीमतें 22 सितंबर को जीएसटी की नई दरों के लागू होने के साथ प्रभावी हो जाएंगी।

कौनसा मॉडल कितना सस्ता टियागो की कीमत में 75 हजार रुपए तक, टिगोर में 80 हजार रुपए तक, ऑल्टोज में 1.10 हजार, पंच में 85 हजार, नेक्सॉन पर 1.50 लाख, कर्व में 65 हजार, हैरियर में 1.40 लाख और सफारी की कीमत में 1.45 लाख रुपए तक की कमी की जायेगी। कंपनी ने कहा है कि त्योहारी सीजन में मांग में उछाल की संभावना को देखते हुये वह ग्राहकों को सलाह देती है कि बुकिंग पहले करा लें ताकि उन्हें त्योहारों के दौरान डिलीवरी समय पर मिल सके।

क्या कहा कंपनी ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि 22 सितंबर से यात्री वाहनों पर जीएसटी में कमी एक सकारात्मक और समय पर लिया गया फैसला है। इससे देश में लाखों लोगों के लिए व्यक्तिगत वाहन रखना अधिक सुलभ हो जायेगा।





प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की सोच और इरादे तथा ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखने के कंपनी के सिद्धांत के अनुरूप टाटा मोटर्स ने जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का यह फैसला किया है। वाहनों पर जीएसटी में कमी के बाद टाटा मोटर्स पहली कंपनी है जिसने अपनी कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma