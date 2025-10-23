dipawali

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

चित्रकूट , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (14:42 IST)
Chitrakoot Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।
 
मंगलवार से गुरुवार तक लगे इस मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से व्यापारी पहुंचे। मेले में सनी देओल नाम के गधे के 1.05 लाख रुपए मिल गए तो लॉरेंस बिश्नोई नाम के खच्चर को कोई खरीदार नहीं मिला।
 
सलमान खान नाम का गधा 90 हजार में बिका तो माधुरी, कैटरीना और चंपकलाल जैसे नामों के गधे भी बोली में शामिल रहे। लोगों ने इनके अच्छे दाम लगाए।
 
मेले की शुरुआत 1670 में औरंगजेब के शासनकाल में उस समय हुई थी जब उसकी सेना के घोड़े बीमार पड़ गए। औरंगजेब ने गधों की खरीद के आदेश दिए और यहीं से यह मेला परंपरा के रूप में शुरू हुआ। राजस्थान के पुष्कर मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है।
edited by : Nrapendra Gupta

