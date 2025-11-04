सीएम डॉ. मोहन यादव ने ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को किया वीडियो कॉल, बोले- आपने देश और प्रदेश को गौरवांवित किया, जाने दोनों के बीच क्या हुई बात?

विश्व विजेता @BCCIWomen की खिलाड़ी और मध्यप्रदेश की गौरव सुश्री क्रांति गौड़ को आज वीडियो कॉल करके ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजय की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।



अपने लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवाओं और…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर क्रांति गौड़ से कहा कि हमें मैच देखकर आनंद आ गया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी छोटी बहन ने रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के लिए पूरा प्रदेश और देश गौरवांवित है। यह गौरव और बढ़ जाता है जब रिकॉर्ड बनाने वाली बेटी प्रदेश की हो। क्रांति ने क्रांति कर दी। सीएम डॉ. यादव ने क्रांति से पूछा कि जीत के दिन नींद आई कि नहीं आई, तो प्रदेश की ऑलराउंडर बेटी ने कहा कि उस दिन तो सुकून की नींद आई। क्रांति ने कहा कि फाइनल से पहले जरूर मन में चिंता थी।