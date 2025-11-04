Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सीएम डॉ. मोहन यादव ने ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को किया वीडियो कॉल, बोले- आपने देश और प्रदेश को गौरवांवित किया, जाने दोनों के बीच क्या हुई बात?

क्रिकेट विश्वकप जीतने पर सीम डॉ. मोहन यादव ने जताई खुशी

Advertiesment
हमें फॉलो करें CM Dr. Mohan Yadav

विकास सिंह

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (17:47 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने मध्यप्रदेश के छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ से वीडियो कॉल पर बात की। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद हुआ। सीएम डॉ. मोहन ने क्रांति से मैच के दौरान हुए अनुभवों के बारे में बात की। इसके बाद उन्होंने इस संवाद को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर क्रांति गौड़ से कहा कि हमें मैच देखकर आनंद आ गया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी छोटी बहन ने रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड के लिए पूरा प्रदेश और देश गौरवांवित है। यह गौरव और बढ़ जाता है जब रिकॉर्ड बनाने वाली बेटी प्रदेश की हो। क्रांति ने क्रांति कर दी। सीएम डॉ. यादव ने क्रांति से पूछा कि जीत के दिन नींद आई कि नहीं आई, तो प्रदेश की ऑलराउंडर बेटी ने कहा कि उस दिन तो सुकून की नींद आई। क्रांति ने कहा कि फाइनल से पहले जरूर मन में चिंता थी। 
 
सरकार सदैव खिलाड़ियों के साथ-उसके बाद प्रदेश के मुखिया डॉ. यादव ने क्रांति से कहा कि फाइनल में आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त था। आपके इस खेल से अन्य खिलाडियों व युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारा यही प्रयास है कि हमारी बहन-बेटियां इसी तरह और आगे बढ़ें। मेरी अपनी ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई। मेरी तरफ से माता-पिता और परिवार को नमस्कार। आपको शुभकामनाएं। हमारी सरकार खिलाड़ियों की हर मदद करेगी। 
 
ऐतिहासिक-अभूतपूर्व है भारत की विजय-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और मध्यप्रदेश की गौरव क्रांति गौड़ को आज वीडियो कॉल करके ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व विजय की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होने लिखा कि अपने लगन और परिश्रम से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहिए। हमारी सरकार हर कदम पर अपने युवाओं और खिलाड़ियों के साथ है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, 4 की मौत, कई लोग घायल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels