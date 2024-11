इंदौर नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह का निधन, हनीट्रैप कांड से आए थे चर्चाओं में

harbhajan singh the complainant in the famous honey trap case passed away rewa : मध्यप्रदेश के चर्चित हनीट्रैप कांड के फरियादी और इंदौर नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह का निधन हो गया है। हरभजन सिंह का शव रीवा स्थित पैतृक घर के कमरे में मिला। रीवा पुलिस की प्रारंभिक जांच अनुसार उनकी मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने (हार्ट अटैक) से हुई। जानकारी मिलने के बाद पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।