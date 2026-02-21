Hanuman Chalisa

हेमंत कटारे ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को किया खारिज, कहा कांग्रेस मेरे पिता की विरासत, सोमवार को सदन में सरकार को धोऊंगा

भोपाल ब्यूरो

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (14:38 IST)
मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। हेमंत कटार ने खुद सोशल मीडिया पर एक बेहद पोस्ट लिखते हुए साफ किया है कि वह भाजपा में नहीं शामिल हो रहे है और पहले की तरह सदन से सड़क तक भाजपा को घेरते रहेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हेमंत कटारे ने लिखा कि कांग्रेस उनके स्वर्गीय पिता (सत्यदेव कटारे) की विरासत है और वे इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे।

उन्होंने अपने फोन नहीं उठाने पर सफाई देते हुए कहा कि शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ समय बिताना उनका मूलभूत संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी। इसके साथ कटारे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपाईयों को ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। 
 
विधायक हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हु्ए लिखा कि वे सोमवार से पूरी ताकत और पुख्ता दस्तावेजों के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। कटारे ने गोमांस विवाद, इंदौर के भागीरथपुरा मामले, शंकराचार्य के कथित अपमान और जहरीली हवा-दवा-पानी जैसे विषयों का जिक्र करते हुए कहा कि वे सदन में जनता की आवाज बनकर सरकार की परतें खोलेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों और विरोधियों को संदेश देते हुए लिखा कि उनकी शक्ति का स्रोत कोई पद नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। 
 
भाजपा ने राहुल के भोपाल दौरे से जोड़ा- उधर भाजपा ने हेमंत कटारे के उपनेता पद से इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल जहां-जहां जाते है वहां- वहां कांग्रेस का बंटाधार होता है। जैसे ही राहुल गांधी के भोपाल आने का तारीख सामन आती है वैसे ही उपनेता प्रतिपक्ष 

