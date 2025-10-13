Festival Posters

भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, दफ्तर को किया गया सील

हमें फॉलो करें Income Tax raids on Dilip Buildcon premises in Bhopal

भोपाल ब्यूरो

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:50 IST)
भोपाल। देश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में गिनी जाने वाली मध्यप्रदेश की दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। भोपाल में चूनाभट्टी स्थित कंपनी के दफ्तर सहित कई अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारी आज सुबह पहुंचे और कागजातों  की जांचं कर रही है। बताया जा रहा है कि दिलीप बिल्डकॉन के अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। 
 
आज पंजाब के अमृतसर से आई आयकर विभाग के अधिकारियों की एक विशेष टीम ने दिलीप बिल्ककॉन के भोपाल के दो ठिकानों पर छापामार कर कंपनी के दफ्तर में दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने छापामार कार्रवाई शेयर प्राइसिंग लिस्टिंग को लेकर की है। गौरतलब है कि दिलीप बिल्कॉन पर पहले भी इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है तब कंपनी में करोड़ों की कर चोरी का खुलासा हुआ था।
 
वहीं इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई की जानकारी न तो स्थानीय पुलिस और न ही आईटी टीम को दी गई। कार्रवाई के दौरान एसएएफ के जवान कंपनी के दफ्तर के बाहर नजर आए और उन्होंने पूरे दफ्तर को एक तरह से  सील करते हुए किसी के आने जाने पर रोक लगा दी
 
दिलीप बिल्डकॉन की गिनती मौजूदा समय देश की सबसे बड़ी सड़क निर्माण कंपनियों में होती है और कंपनी के मध्यप्रदेश,राजस्थान, दिल्ली और केरल में कई बड़े प्रोजेक्ट है।  कंपनी के पास भोपाल मेट्रो का ₹247करोड़ का काम होने के साथ प्रदेश में ₹25,000 करोड़ का सोलर एनर्जी का काम भी चल रहा है। कंपनी ने हाल ही में केरल में ₹1,500 करोड़ और गुरुग्राम में ₹1,500 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स का काम लिया है।
 
 

