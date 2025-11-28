गौहरगंज में मासूम से रेप के आरोपी सलमान के गिरफ्तारी और शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी!

Gauharganj Rape Case: रायसेन के गौहगंज में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में आऱोपी सलमान का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। देर रात भोपाल से पुलिस की गिरफ्त में आए सलमान को लेकर जब पुलिस गौहरगंज लेकर जा रही थी तब भोजपुर के पास कीरतपुर के पास पुलिस की स्कॉर्पियों गाड़ी का लेफ्ट साइड का टायर पंक्चर हो गई और जब सलमान को दूसरी गाड़ में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने SI श्यामराज सिंह की रिवाल्वर लेकर भागने की कोशिश की।





इस दौरान उसने पुलिस टीम पर दो राउंड पर फायर किए, इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सलमान पर क्रॉस फायर किए। इसमें दौरान सलमान के पैर में गोली लगी। आरोपी सलमान को घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है, सलमान की हालत खतरे से बाहर है।





कैसे सलमान पकड़ा गया?- गौहरगंज में मासूम से रेप के आरोप सलमान को देर रात पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सलमान को गांधीनगर के वॉर्ड 11 में एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। सलमान की सूचना पुलिस को देने वाले गांधीनगर के अब्दुल रिजवान ने बताया कि सलमान के फोटो और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल थे, इस बीच जब सलमान देर रात वार्ड 11 पर एक चाय की दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने उसको पहचान लिया और उसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।





सलमान के एनकाउंटर की मांग- वहीं 6 साल की मासूम से दंरिदगीं के आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग तेज हो गई है। भोपाल का हमीदिया अस्पताल जहां सलमान का इलाज चल रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग इक्ट्ठा है और आरोपी के एनकाउंटर की मांग के साथ फांसी देने की मांग रहे है। इसके साथ गांधीनगर में ब़ड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे है।इसके साथ मुठभेड़ स्थल कीरतनगर और गौहरगंज में हिंदूवादी संगठनों के लोग सलमान को एनकाउंटर की मांग कर रहे है।





वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूरा हिंदू समाज आरोपी को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर पूरे समाज में आक्रोश है और पूरा समाज आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है।