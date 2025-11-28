Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रायसेन रेप कांड के आरोपी सलमान का शार्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Advertiesment
हमें फॉलो करें salmaan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (08:10 IST)
Madhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश में रायसेन के गोहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला सलमान पुलिस के शार्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ALSO READ: गौहरगंज की बेटी के गुनहगार की तलाश मे जुटे 300 पुलिसकर्मी, 30 हजार का इनाम घोषित, एनकाउंटर की मांग को लेकर धरने पर लोग
 
पुलिस के अनुसार, आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और गौहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी पंचर हो गई। आरोपी ने सब-इंस्पेक्टर की गन छीनकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस अधिकारियों द्वारा इसपर फायरिंग की गई। आरोपी घायल हो गया है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है।

30000 के फरारी आरोपी सलमान राजधानी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने उसे भोपाल के वार्ड 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी को राजधानी पुलिस ने सुलतानगंज पुलिस के हवाले किया।
 
इसके बाद भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। इस बीच आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। भोपाल हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

गौरतलब है कि 21 नवंबर को सलमान 6 साल की मासूम को चाकलेट दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया और बलात्कार कर फरार हो गया। परिजनों को बच्ची रोती हुई मिली। उसे लोगों की सहायता से एम्स ले जाकर भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत में सुधार है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कैसे हैं इमरान खान, बहन नोरीन नियाजी बोलीं हमे कुछ नहीं पता

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels