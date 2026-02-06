Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मधुमक्खियों के हमले से 20 बच्चों को बचाने में प्राण गंवाने वाली नीमच कंचन मेघवाल को 4 लाख रुपए देगी MP सरकार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Kanchanbai Meghwal

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नीमच/भोपाल , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (14:14 IST)
मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रानपुर गांव की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई मेघवाल ने 'ममता' और 'कर्तव्य' की वो मिसाल पेश की है, जो इतिहास में दर्ज हो गई। 20 मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए यह वीरांगना मधुमक्खियों के जानलेवा हमले के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई और अंततः अपनी जान गंवा दी। अब मध्यप्रदेश सरकार कंचन के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने मानवीय आधार पर कंचन बाई के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश जारी किया है। साथ ही, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए यह भी घोषणा की है कि कंचन बाई के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च अब मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी।

क्या हुआ था उस दिन 

जब रानपुर के आंगनवाड़ी केंद्र के पास अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वहां 20 मासूम बच्चे मौजूद थे, जो इस हमले से बेखबर और लाचार थे। जब जहरीली मधुमक्खियां बच्चों की ओर बढ़ीं, तो 45 वर्षीय कंचन बाई ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित घेरे में लिया और उन्हें वहां से भगाने में मदद की, लेकिन इस प्रक्रिया में हजारों मधुमक्खियों ने कंचन को अपना निशाना बना लिया। कंचन बाई तब तक नहीं डिगीं जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित नहीं हो गया। शरीर पर सैकड़ों डंक झेलने के बाद वे बेहोश होकर गिर पड़ीं और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सावधान! कल देशभर में नहीं मिलेंगी Ola-Uber और Rapido; 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' से थमेंगे पहिए

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels