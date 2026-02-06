मधुमक्खियों के हमले से 20 बच्चों को बचाने में प्राण गंवाने वाली नीमच कंचन मेघवाल को 4 लाख रुपए देगी MP सरकार

क्या हुआ था उस दिन

जब रानपुर के आंगनवाड़ी केंद्र के पास अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वहां 20 मासूम बच्चे मौजूद थे, जो इस हमले से बेखबर और लाचार थे। जब जहरीली मधुमक्खियां बच्चों की ओर बढ़ीं, तो 45 वर्षीय कंचन बाई ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित घेरे में लिया और उन्हें वहां से भगाने में मदद की, लेकिन इस प्रक्रिया में हजारों मधुमक्खियों ने कंचन को अपना निशाना बना लिया। कंचन बाई तब तक नहीं डिगीं जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित नहीं हो गया। शरीर पर सैकड़ों डंक झेलने के बाद वे बेहोश होकर गिर पड़ीं और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। Edited by : Sudhir Sharma