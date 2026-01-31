Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मध्यप्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदबल, प्रदेश संंगठन महामंत्री हितानंद की संघ में वापसी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Madhya Pradesh News

भोपाल ब्यूरो

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (19:50 IST)
मध्यप्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की एक बार फिर संघ में वापसी हो गई है। हितानंद शर्मा को संघ के मध्यक्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। हिंतानंद के कार्यकाल में भाजपा ने मध्यप्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी।  

हितानंद मार्च 2022 से मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे। मूल रूप से अशाोकनर जिले  के रहने वाले हितानंद ने RSS के प्रचारक से संगठन के शीर्ष तक का सफर तक किया। 1995 में अशोकनगर में संघ के विस्तारक और बाद में चंदेरी, चांचौड़ा व कुंभराज में नगर प्रचारक के तौर पर काम करने वाले हिंतानंद साल 2020 में भाजपा मे आए और प्रदेश सह संगठन महामंत्री बनाया गया। वहीं  मार्च 2022 में सुहास भगत की संघ में वापसी  के बाद उन्हें संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भाजपा में आने से पहले हितानंद संघ के शिक्षा संगठन विद्या भारती के मध्य क्षेत्र (म.प्र. और छत्तीसगढ़) के संगठन मंत्री थे।

हितानंद की जगह प्रदेश संगठन महामंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्र बताते है कि भाजपा में संगठन स्तर के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी अब मध्यप्रदेश के बाहर के किसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती  है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूपी में आपदा राहत प्रबंधन के लिए 2025-26 में जारी किए 710.12 करोड़

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels