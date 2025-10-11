Biodata Maker

भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, सिवनी में हवाला का 3 करोड़ हड़पने मेंं SDOP सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड

भोपाल ब्यूरो

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (14:19 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों भोपाल में हुई कलेक्टर-एसपी कॉफ्रेस में प्रदेश में
कानून एवं व्यवस्था की बनाए रखने के साथ सेवा भाव के साथ काम करने के नसीहत दी हो लेकिन प्रदेश में दो ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए है जिसने खाकी की छवि को दागदार किया है।

भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत- पहला मामला राजधानी भोपाल का है जहां एक युवक की पुलिस की बेहरमी से पिटाई के बाद मौत हो गई है। युवा इंजीनियर का कसूर बस इतना था कि वह रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। पूरा मामला राजधानी के पिपलानी थाना इलाके का है। शहर के पॉश इलाके माने जाने वाले इंद्रपुरी में पिपलानी थाने के दो आरक्षकों ने 22 वर्षीय इंजीनियर उदित कुमार गायिकी को दोस्तों के साथ कार में देखकर पूछताछ शुरु की।

पुलिस को देखकर इंजीनियर उदित कुमार गायिकी डर से कार से निकलक भागने की कोशिश की, उदित को भागता देख पुलिस वालों ने उसको दौड़कर पकड़ा और फिर पुलिसिया रौब दिखाते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई शुरु कर दी। पूरी घटना को लेकर जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें पुलिसकर्मी उदित के कपड़े उतार कर उसे बेरहमी से पिटता नजर आ रहा है। इस दौररान उदित के साथ मौजूद दोस्त दोनों आरक्षकों के सामने गिड़गिड़ाते रहे लेकिन आरक्षकों ने उदित की पिटाई जारी रखी।

बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने 10 हजार रुपए की मांग की और न देने पर और बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की पिटाई के बाद उदित की हालत बिगड़ गई और उसके दोस्त उस लेकर पहले निजी अस्पताल पहुंचे जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसके एम्स रेफर किया गया, एम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने उदित को मृत्यु घोषित कर दिया। वहीं उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पैनक्रियाज में चोट के साथ अन्य गंभीर चोटों को बताया गया। वही पुलिस की पिटाई से दोनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है।

सिवनी में SDOP सहित टीआई ने हड़पी हवाला का पैसा- खाकी के दागदार होने का दूसरा मामला सिवनी जिले से सामने आया है। जहां हवाला के 3 करोड़ मामले में एसडीओपी पूजा पांडे और सहित 9 पुलिस कर्मियों को संस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला सिवनी जिले के बंडोल थाना इलाके का है। जहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि  कारण से हवाला का 3 करोड़ रुपया महाराष्ट्र जा रहा है। बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम ने इसकी सूचूना SDOP पूजा पांडे को दी। हवाला के कारोबार की खबर लगते ही SDOP पूजा पांडे खुद मौके पर पहुंची और महाराष्ट्र के जालना निवासी ज्वेलर्स सोहन परमार के कर्मचारियों से हवाला का 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किया था।

हवाल की रकम देखकर SDOP पूजा पांडे की नीयत डोल गई और उन्होंने 3 करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ की रकम की जब्ती दिखाई और बाकी रकम हड़प ली। वहीं ज्वैलर्स के र्मचारियों को डरा धमकाकर मौके से भगा दिया। बताया जा रहा है कि पहले व्यापारी सोहन परमार ने मामले को सुलटाने के लिए 45 लाख रुपए देने की पेशकश की लेकिन SDOP और टीआई अर्पित भैरम पूरा माल हड़पना चाहते थे, जिस पर बात नहीं बनी और व्यापारी सोहन परमार सिवनी कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर लूट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।

पूरा मामला सामने आने के बाद आईजी ने टीआई समेत 9 पुलिसकर्मियों को संस्पेंड कर दिया वहीं SDOP पूजा पांडे की भूमिक को लेकर पुलिस मुख्यालय सूचित किया। इसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने बड़ा एक्शन लेते हुए SDOP पूजा पांडे को सस्पेंड कर दिया।  
 

