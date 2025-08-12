आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा, लोको पायलट की सीट पर बैठकर युवक करने लगा जिद, लोगों की सांसें अटकीं

ग्वालियर शहर के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। यहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ट्रेन के इंजन में चढ़ गया और लोको पायलट की सीट पर बैठकर सीट पर कब्‍जा कर लिया। वो यहीं नहीं रुका, उसने पायलट से ट्रेन चलाने की जिद कर डाली। बता दें कि यह घटना ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर खड़ी मेमो ट्रेन में हुई। ट्रेन कैलारस जाने के लिए तैयार थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।





क्‍या है पूरा मामला : कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और लोको पायलट कुछ देर के लिए इंजन से बाहर आए थे। इस दौरान एक अज्ञात युवक अचानक इंजन में घुसा और सीधे ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। वह ट्रेन चलाने की जिद करने लगा। तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर और रेलवे सुरक्षा बल को दी गई।





सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और युवक को शांत कराने की कोशिश की। गनीमत रही कि उसने इंजन के किसी नियंत्रण उपकरण या लीवर को नहीं छुआ, जिससे संभावित हादसा टल गया।





करीब कुछ मिनट की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को इंजन से उतार लिया। पूछताछ में वह अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका। अधिकारियों ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया। फिलहाल युवक को पुलिस हिरासत में लेकर उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।





घटना के बाद ट्रेन की तकनीकी जांच की गई और सब कुछ सामान्य पाए जाने पर उसे कैलारस के लिए रवाना कर दिया गया। वायरल वीडियो में युवक इंजन में बैठा नजर आ रहा है और पुलिसकर्मी उसे नीचे उतारते दिख रहे हैं।

Edited By: Navin Rangiyal