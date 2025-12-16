Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त, अधिसूचना जारी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ujjain

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (22:48 IST)
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर लागू की गई लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 
webdunia
उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थाई अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पूलिंग एक्ट सरकार ने वापस ले लिया है। विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। 
 
लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेती है, फिर उसी क्षेत्र को विकसित कर उसका एक हिस्सा वापस मालिकों को प्लॉट या विकसित भूमि के रूप में देती है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य और शहर को सुनियोजित विकास मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लि. और भारतीय सेना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels