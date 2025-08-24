Dharma Sangrah

Ganesh Chaturthi 2025 : गणेश चतुर्थी से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक आई सामने

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , रविवार, 24 अगस्त 2025 (23:02 IST)
गणेश चतुर्थी से दो दिन पहले लालबागचा राजा की मूर्ति की पहली झलक सामने आई है। मूर्ति के दर्शन करने के लिए दुनियाभर के भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि लालबागचा राजा गणपति की मूर्ति की देखभाल पिछले आठ दशकों से कांबली परिवार कर रहा है और हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाना है।
लालबाग के राजा को मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे देश का 'राजा' कहा जाता है। यहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इसमें बड़े उद्योग‍पति और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल होते हैं। इस कारण से उनके प्रथम दर्शन को लेकर भक्तों के भीतर भारी उत्साह रहता है।

सुबह से ही लालबाग इलाके में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। इस वर्ष भी लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल बुधवार, 27 अगस्त 2025 से शनिवार, 6 सितंबर 2025 तक गणेशोत्सव मनाएगा। इनपुट एजेंसियां  Edited by : Sudhir Sharma

