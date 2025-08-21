Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वायरल हुआ भाजपा नेता नवनीत राणा का 'पुष्पा स्टाइल', बोलीं- झुकेगा नहीं...

Advertiesment
हमें फॉलो करें navneet rana

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:57 IST)
Navneet Rana Pushpa style : पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा का दही हांडी कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह पुष्‍पा स्टाइल में 'झुकेगा नहीं साला' कहती दिखाई दे रही है।
 
18 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित दही हांडी उत्सव में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा शामिल हुए। इस दौरान नवनीत राणा ने पुष्‍पा स्टाइल में कहा, तुम्हारे जैसे कितने उखाड़ कर फेंक दिए। नवनीत राणा डरने वालों का नाम नहीं है। पुष्पा फिल्म की तरह मैं भी कहती हूं- झुकेगा नहीं साला। नवनीत नाम सुनकर सबको लगता है कि फ्लावर है। यह फ्लावर नहीं, फायर है फायर।
स्टेज पर मौजूद अजय मोहिते से नवनीत राणा ने कहा कि तुमने अभी बोलना सीखा होगा कि झुकेगा नहीं। नवनीत राणा जबसे पैदा हुई है तबसे यह कह रही है। केवल एक ही व्यक्ति के सामने झुकती हूं और वो हैं रवि राणा।
 
गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2021 में रिलिज हुई थी। कमाई के मामले में इस फिल्म ने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में नया कीर्तिमान बनाया है। इस फिल्म के डायलाग 'पुष्पा नाम सुनकर फूल समझे क्या? फूल नहीं, फायर है और झुकेगा नहीं साला। काफी लोकप्रिय हुए थे।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एकमात्र जंगल बचाने के लिए इंदौरवासी हुए एकजुट, NGT से लेकर कोर्ट तक घेरेंगे, नहीं तो कट जाएंगे 10 हजार पेड़

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels