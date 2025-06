गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान चली गई थी महिला, हिरासत के लिए पुलिस ने किया अदालत का रुख

Indian woman in Pakistan: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से नागपुर पहुंची पुलिस की एक टीम ने पिछले महीने सीमा पार कर पाकिस्तान जाने वाली महिला (woman going to pakistan) की हिरासत का अनुरोध करने के लिए एक स्थानीय अदालत में मंगलवार को अर्जी दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीमा पार कर पाकिस्तान गई महिला को बाद में भारत को सौंप दिया गया था।