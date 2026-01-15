rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






BMC चुनाव में स्याही पर बवाल, राज ठाकरे के आरोपों पर क्या बोला चुनाव आयोग?

Advertiesment
हमें फॉलो करें raj thackeray

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (16:11 IST)
BMC Election : बृहमुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में मतदान के बीच मनसे नेता राज ठाकरे ने दावा किया कि मतदान के दौरान अंगुली पर लगाई जा रही स्याही हैंड सैनेटाइजर के इस्तेमाल से मिट रही है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो भी वह दोबारा वोट नहीं डाल पाएगा।
 
राज ठाकरे ने कहा कि जो स्याही पहले इस्तेमाल की जा रही थी, उसे नए पेन से बदल दिया गया है और इस पेन को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि ये स्याही खरीदी गई लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी पार्टी को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी।
 
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि बहुत जगहों से शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों का नाम गायब है। कुछ लोगों को कहां मतदान करना है ये पता ही नहीं है। पहली बार अनुभव हो रहा है कि जो स्याही लगाई जा रही है उसे भी साफ कर सकते हैं।
 
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई एक बार वोट डाले भी लेता है तो वहीं दूसरा वोट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। आयोग ने कहा है कि उंगली पर लगी स्याही को मिटाने की कोशिश करके वोटरों के बीच कन्फ्यूजन पैदा करना एक गलत काम है।
 
इससे पहले NCP-SCP नेता रोहित पवार ने कहा कि नाम जिस बूथ पर होना चाहिए उस बूथ पर ना रखते हुए बहुत दूर लेके गए हैं ताकि लोग मतदान ना कर सकें। मुंबई में एक मंत्री का ही नाम बूथ पर नहीं है। उनके घर के लोगों के नाम अलग-अलग बूथ पर दिए हैं। EVM मशीन पर समय 15 मिनट आगे का है। मशीनों का अनुक्रम गलत है... बूथ के 100 मीटर के दायरे में भाजपा का कार्यकर्ता हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

EPFO सदस्यों को कब मिलेगी 7500 रुपए मासिक पेंशन, क्या है सरकार का रुख

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels