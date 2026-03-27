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Mahavir Swami Quotes: भगवान महावीर के 10 अनमोल विचार जो बदल देंगे आपका जीवन

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भगवान महावीर
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (16:10 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (16:00 IST)
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Lord Mahavir thoughts: भगवान महावीर का जीवन सादगी, करुणा और आध्यात्मिक जागरूकता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान में निहित है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में भी उनके विचार हमें शांति, संतुलन और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।ALSO READ: Mahavir Jayanti: महावीर जयंती 2026: भगवान महावीर के उपदेश और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें
 
भगवान महावीर के विचार केवल जैन धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति और संतुलन का मार्ग हैं। यदि इन 10 अनमोल विचारों को जीवन में उतार लिया जाए, तो व्यक्ति का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है:
 

1. खुद पर विजय

'हजारों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है कि खुद पर विजय प्राप्त की जाए। जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है।'
 

2. अहिंसा का विस्तार

'अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी जीव को मत मारो, उसे कष्ट मत दो। सभी जीव जीना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी तरह जीने का अधिकार है।'
 

3. जियो और जीने दो

'हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखें। घृणा से विनाश होता है और प्रेम से जीवन। दूसरों को वही सम्मान दें जिसकी अपेक्षा आप स्वयं के लिए करते हैं।'
 

4. सत्य की शक्ति

'सत्य की खोज करें और सत्य का ही साथ दें। सत्य ही ईश्वर है और सत्य का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है।'
 

5. क्रोध का त्याग

'क्रोध को शांति से जीतें, बुराई को अच्छाई से जीतें, और लालच को उदारता से जीतें। जो क्रोध करता है, वह सबसे पहले स्वयं को जलाता है।'
 

6. अपरिग्रह: इच्छाओं पर नियंत्रण

'इच्छाएं आकाश की तरह अनंत हैं। जितना अधिक आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, वे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।'
 

7. स्वयं का उद्धार

'आपका अपना आत्मा ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और वही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर न रहें।'
 

8. अनेकांतवाद/ सत्य के नजरिये का सम्मान

'सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। दूसरों के विचारों को भी समझने का प्रयास करें। हठ छोड़ना ही मानसिक शांति की कुंजी है।'
 

9. कर्म का सिद्धांत

'मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आप जैसा बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। आपके वर्तमान कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं।'
 

10. पवित्रता 

'पवित्रता बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि से आती है। यदि मन शुद्ध है, तो पूरा संसार आपके लिए सुखद है।'
 
सार: भगवान महावीर का जीवन दर्शन हमें 'संयम' और 'करुणा' की शिक्षा देता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में उनके ये विचार मानसिक शांति पाने का सबसे सरल उपाय हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: वर्ष 2026 में कब है हनुमान जयंती?
 

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