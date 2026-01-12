मकर संक्रांति के 5 खास उपाय, हर संकट से निजात दिलाए

यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिए 5 खास उपाय दिए जा रहे हैं:
उपाय 1. काले तिल का दान और प्रयोग:
मकर संक्रांति को 'तिल संक्रांति' भी कहा जाता है। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करना और तिल का दान करना शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। तिल और गुड़ के लड्डू खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पुराने रोगों से निजात मिलती है।
उपाय 2. सूर्य देव को अर्घ्य देना:
चूंकि यह सूर्य का उत्सव है, इसलिए सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत/ चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें। इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है और करियर की बाधाएं दूर होती हैं।
उपाय 4. 14 वस्तुओं का दान:
उत्तर भारत में इस दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है। सौभाग्य और संकटों से मुक्ति के लिए सुहागिन महिलाएं या घर के बड़े बुजुर्ग 14 तरह की खाने की चीजें या उपयोग की वस्तुएं- जैसे कंबल, बर्तन, या फल जरूरतमंदों को दान करते हैं। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं।
उपाय 5. खिचड़ी का दान और सेवन:
इस दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना और दान करना अत्यंत शुभ है। उड़द की दाल का संबंध शनि से और चावल का चंद्रमा से है। खिचड़ी खाने और बांटने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
शास्त्रों में मकर संक्रांति को महादान पर्व कहा गया है, क्योंकि इस दिन किए गए दान, जप, स्नान और पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
विशेष बात: इस दिन भूलकर भी किसी भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।