OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (19:06 IST)
OnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
 
OnePlus 15 भारत का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। कंपनी ने इसके कुछ तकनीकी फीचर्स पहले ही कन्फर्म कर दिए हैं, जबकि बाकी स्पेसिफिकेशन और कीमत से जुड़ी जानकारी अब ऑनलाइन लीक के ज़रिए सामने आई है। बताया जा रहा है कि फोन में 7300mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी।
OnePlus 15 की कीमत क्या रहेगी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक यूजर ने दावा किया है कि वनप्लस 15 का बेस मॉडल (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) की कीमत 72,999 रुपए हो सकती है। इसके टॉप वेरिएंट (16GB RAM + 512GB स्टोरेज) की कीमत 76,999 रुपए बताई जा रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि खरीदने वाले ग्राहकों को OnePlus Nord ईयरबड्स (कीमत करीब 2,699 रुपए) फ्री गिफ्ट के रूप में मिल सकते हैं।
 
क्या 75000 से कम रहेगी कीमत
हालांकि आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि OnePlus 15 की कीमत 75,000 से कम रखी जा सकती है। तुलना के लिए पिछले मॉडल OnePlus 13 की शुरुआती कीमत 69,999 रुपए थी, जो बाद में 63,999 रुपए तक आ गई थी।
1 घंटे की स्पेशल सेल
OnePlus 15 का आधिकारिक लॉन्च इवेंट 13 नवंबर को शाम 7 बजे होगा। लॉन्च से पहले कंपनी एक स्पेशल एक घंटे की सेल आयोजित करेगी। इसमें यूजर्स को फोन जल्दी खरीदने का मौका मिलेगा। फोन की बिक्री Amazon, वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल पार्टनर्स के जरिए की जाएगी।

