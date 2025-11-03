Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

लावा मोबाइल्स ने X पर एक पोस्ट में अपकमिंग Lava Agni 4 का एक टीजर शेयर किया था। हैंडसेट को एक हॉरिजेंटल पिल के आकार के डुअल कैमरा सिस्टम के साथ देखा जा सकता है। ये नथिंग फोन 2a के ऑप्टिक्स यूनिट से काफी मिलता-जुलता है। कैमरा सेंसर के ऊपर एक डुअल-एलईडी फ्लैश और उनके बीच 'AGNI' ब्रांडिंग दिखाई दे रही है। लीक फीचर्स के मुताबिक स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंशन 8350 चिपसेट के साथ UFS 4.0 स्टोरेज से लैस हो सकता है। Edited by : Sudhir Sharma