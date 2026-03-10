Dharma Sangrah

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (18:32 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (18:35 IST)
POCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
पावरफुल प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन

POCO ने पुष्टि की है कि अपकमिंग X-सीरीज के फोन मीडियाटेक के लेटेस्ट चिपसेट्स के साथ आएंगे:
 
Poco X8 Pro: इसमें MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि यह फोन वैश्विक बाजार में Redmi Turbo 5 का रीब्रांडेड वर्जन होगा।
Poco X8 Pro Max: इस टॉप-एंड मॉडल में सुपर-फास्ट Dimensity 9500s प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहद पावरफुल बनाता है।
Poco X8 Pro Price 

हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लीक्स के मुताबिक:
Poco X8 Pro: इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹43,000 (8GB + 256GB) होने की उम्मीद है। वहीं, 12GB + 512GB वेरिएंट ₹51,000 के आसपास आ सकता है।
Poco X8 Pro Max: इसके प्रीमियम मॉडल (12GB + 256GB) की कीमत लगभग ₹57,000 और टॉप मॉडल (12GB + 512GB) की कीमत ₹62,000 तक जा सकती है।

